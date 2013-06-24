На півдні Китаю у місті Ганьчжоу науковці знайшли яйце динозавра, а в ньому — ідеально збережений ембріон, який вже мав ось-ось вилупитися. Палеонтологи вважають, що яйце належить беззубому динозавру-тероподу або овірапторозавру, а його вік становить щонайменше 66 мільйонів років. За словами дослідниці з Бірмінгемського університету доктора Фіон Вайсум Ма, це найліпше збережений ембріон динозавра в історії, повідомляє ВВС.

Довжина ембріона від голови до хвоста становить 27 см, довжина яйця — 17 см. Воно зберігається у Китаї у природничому музеї Yingliang Stone. Яйце знайшли ще 2000 року, але відтоді воно лежало в музейному сховищі. Нещодавно у музеї почали ремонтні роботи, працівники стали розбирати експонати сховища і звернули увагу на яйце, в якому, за їхніми припущеннями, мав бути ембріон. Частину тіла динозавра все ще вкрито закам’янілостями, і дослідники використовуватимуть передові методи сканування, щоб відтворити зображення всього скелета.

Це відкриття дає змогу дослідникам краще зрозуміти зв’язок динозаврів із птахами. Закам’янілість свідчить, що ембріон перебував у скрученому стані, як і ембріон птаха перед вилупленням з яйця. За словами доктора Фіон Вайсум Ма, це вказує на те, що сучасна поведінка птахів еволюціонувала від їхніх предків динозаврів.

Овірапторозавр означає ящір — викрадач яєць. Ці динозаври були пернатими і жили в пізній крейдяний період — від 100 до 66 мільйонів років тому на території сучасних Азії та Північної Америки.