Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Кілька колосальних вибухів зірок, які вчені називають надновими, могли створити відповідні умови для формування нашої Сонячної системи. Про це повідомляє науковий портал Space.com.

Вчені зосередилися на вивченні питанням про походження алюмінію-26 – ізотопу, який зазвичай утворюється в молодих зірках, що живуть менш 100 000 років. Такі короткоживучі зірки досягають величезних розмірів і вибухають в кінці свого існування, утворюючи в кінці на місці свого ядра нейтронну зірку або чорну діру.

Астрономи припустили, що наявність алюмінію-26 в складі небесних тіл Сонячної системи це не результат збігу, а наслідки вибуху наднової, що стався на зорі існування нашої планетарної системи.

«Не дивлячись на те що ми припускаємо, що умови формування планетарних систем досить різні, це дослідження змушує замислитися над тим, наскільки еволюційний шлях нашої системи був унікальним», – заявив Фред Сіслей, планетолог з Університету Чикаго.