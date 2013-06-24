Засновницю американської технологічної корпорації в галузі медичних послуг Theranos Елізабет Голмс, яка сім років тому стала наймолодшою жінкою-мільярдером у світі, визнали винною в обмані інвесторів. Її справу розглядали у федеральному суді Каліфорнії з кінця серпня минулого року.

Theranos протягом багатьох років розробляла універсальний прилад, який, як запевняли автори, міг діагностувати широкий спектр захворювань лише за однією краплею крові з пальця. Однак за версією обвинувачення, цей пристрій виявився фейком, а глава компанії Голмс свідомо вводила в оману інвесторів проєкту.

Присяжні визнали її винною за чотирма з 11 пунктів обвинувачення, зокрема змову з метою шахрайства проти інвесторів і обман громадськості та шахрайство з використанням електронних засобів. За кожним з пунктів, за яким було досягнуто згоди присяжних, Голмс загрожує 20-річне ув’язнення. Тож загальний тюремний термін у цій справі може становити 80 років.

Компанію Theranos на піку її популярності оцінювали в 9 мільярдів доларів. Серед інвесторів Theranos були найвідоміші політики й бізнесмени США. Зокрема експрезидент Білл Клінтон, міністр освіти в адміністрації Трампа Бетсі Девос, медіамагнат Руперт Мердок та інші. До ради директорів компанії входили колишні держсекретарі США Генрі Кіссінджер і Джордж Шульц, а також ексглава Пентагону Джеймс Меттіс.

Елізабет Голмс і керівництво компанії обіцяли революцію у світі медицини та індустрії охорони здоров’я. Але 2015 року журналіст видання Wall Street Journal Джон Каррейра опублікував серію викривальних статей про діяльність Theranos. Його увагу привернула виняткова закритість компанії. Він вів розслідування протягом кількох років і в підсумку зумів довести, що технологія, яку розробляли в Theranos, — просто обман. На умовах найжорсткішої конспірації він зустрічався з кількома співробітниками фірми, деякі з них на той час уже залишили свої посади. За словами Каррейри, всіх їх залякали. З їхніх розповідей склалася жахлива картина: співробітників Theranos змушували підробляти підсумки розробок, погрожуючи звільненням.