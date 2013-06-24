Починаючи з 1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн.
Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко, передає кореспондент Укрінформу.
«Що стосується початку нового навчального року. Хочу повідомити батькам, учням, студентам: 1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн, і всі діти, студенти учні мають піти до шкіл, університетів, коледжів, закладів профтехосвіти», - сказав Вітренко.
Він закликав українських дітей «готуватися до офлайн-процесу в українській освіті».
Як повідомлялося, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко поінформував, що в Україні російські загарбники знищили 20% шкіл і дитсадків. Президент Володимир Зеленський доручив відновити до 1 вересня якомога більше зруйнованих та пошкоджених російськими військами шкіл.