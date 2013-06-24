Про ключові продовольчі виклики та шляхи їх подолання розповів Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час своєї промови на відкритті Міжнародного зеленого тижня (International Green Week). Про це повідомляє Урядовий портал.

Одним із таких викликів Міністр назвав блокування українського агроекспорту, як на початку повномасштабної війни рф, так і сьогодні, через штучні перевірки кораблів у Босфорі, що викликає турбулентність на продовольчих ринках. Як наслідок, зростають ціни на продовольство та в цілому загострюється продовольча криза.

«Україна спільно з міжнародними партнерами доклала максимум зусиль для розширення нових логістичних шляхів, зокрема й запуску зернового коридору. Завдяки цьому ми залишилися гарантом продовольчої безпеки світу. Та навіть у таких складних умовах наша держава спромоглася з початку війни експортувати понад 40 млн тонн зернових, олійних та продуктів їх переробки для забезпечення їжею сотень мільйон людей по всьому світу. Україна попри все зберегла свої позиції ТОП-5 світових агроекспортерів», – акцентував він.

Втім, за словами Міністра, продовольча безпека – не єдиний виклик для сучасного світу. Актуальними є й проблеми кліматичних змін, які тягнуть за собою виснаження ресурсів, а також питання трансформації продовольчих систем, енергозбереження, використання відновлювальних ресурсів.

Усе це вимагає відповідних рішень від міжнародної спільноти, підкреслив Микола Сольський. Одним із таких Міністр назвав розвиток альтернативних джерел енергії. «Ми так само, як й інші європейські країни, переглядаємо високу цінність біологічних ресурсів, оцінюємо їх економічну перспективу та визначаємо для себе пріоритет у подальшому розвитку біоекономіки. Україна може також стати активним учасником біометанового буму, бо 70% нашої території припадає на сільськогосподарські землі – це найбільша площа в Європі. Потенціал виробництва біометану в нас становить до 10 млрд м3/рік. Його вистачить і для забезпечення внутрішнього попиту, і для експорту до ЄС через наявні газопроводи», – зазначив Міністр.

Крім того, він підкреслив, що на сьогодні для пришвидшення розвитку фермерства і розв’язання проблем, пов’язаних із голодом та екологією, країни нетто-експортери з розвинутими агротехнологіями мають ділитися досвідом з країнами, що розвиваються.

«Ми маємо заохочувати аграріїв до нового курсу роботи. Підтримувати та стимулювати їх діяльність. Це можливість об’єднатися та прийняти для світу нові правила існування заради майбутнього. Пріоритет №1 – сталий розвиток. Україна – частина цивілізованого світу, і ми робимо свій внесок у вирішення цих глобальних проблем. Але для цього нам потрібні перемога та мир. Без миру в Україні неможлива світова стабільність», – резюмував Микола Сольський.