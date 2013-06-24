Майстрині з Магдалинівської і Томаківської громад в’яжуть для українських бійців теплі речі. Вже передали захисникам більш ніж півтори сотні пар теплих шкарпеток і ще стільки ж шапок, килимків, рукавиць та шарфів.

У Магдалинівській громаді за спиці взялися працівниці культури. Щось із пряжі купували. А ще розпускали непотрібні в’язані речі. Нитки перетворили на шкарпетки, килимки, шапки, рукавиці, шарфи. Вони вже гріють бійців на передовій.

«Ввечері або під час обідньої перерви. Наші жінки в’язали і в’яжуть для наших захисників. З турботою та вдячністю. Вже сотні різних теплих речей передали», – зазначила директорка Магдалинівського Центру культури та дозвілля Людмила Папазова.

Вона додала, що у громаді ще провели благодійний концерт. Зібрали кошти. На них придбали 144 пари шкарпеток. А ще закупили на замовлення 30 пар зимових чобіт.

З жовтня утеплюють захисників і рукодільниці Томаківської громади. Серед них працівниці місцевої бібліотеки та учасниці клубу «Берегиня». Останнім за 60 років. Пенсіонерки збираються разом, спілкуються і в’яжуть.

«Сезон городів і закруток закінчився, тож наші жінки взялися за рукоділля. Кожна намагається зробили свій вклад. Бійці передають вітання і дуже дякують», – розповіла керівниця Гуманітарного штабу Томаківської громади Юлія Коваленко.

Усе, що нав’язали, жінки складають, додають різних гостинців та віддають волонтерам. А вже вони доправляють на фронт.