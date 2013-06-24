З 21 липня НБУ дозволив банкам продавати українцям безготівкову валюту із подальшим розміщенням її на депозит.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України, передає Укрінформ.

«НБУ дозволить банкам із 21 липня 2022 року продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті)», — йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зауважують, що вжиті заходи створюють альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, відтак, зменшують попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку.

Як повідомлялося, Національний банк України 21 липня скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% - до 36,5686 грн/дол. Умови встановлення курсу продажу та купівлі валюти в готівковому і безготівковому сегментах ринку залишаються незмінними.