У Національному банку України очікують, що цього року економіка зросте на 0,3%. Про це під час пресбрифінгу сказав голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє Укрінформ.

Він пояснив, що погіршення прогнозу порівняно із жовтневими оцінками зумовлене насамперед наслідками енергетичного терору, а також переглядом основного припущення щодо тривалості збереження безпекових ризиків.

За словами голови Нацбанку, зниження безпекових ризиків разом із поновленням повноцінної роботи портів, збільшенням урожаїв, поступовим відновленням виробничих потужностей, налагодженням логістики та пожвавленням внутрішнього попиту, зокрема завдяки поверненню вимушених мігрантів, сприятимуть зростанню економіки у 2024—2025 роках.

«Завдяки всім цим чинникам 2024 року реальний ВВП України зросте на 4,1%, а 2025-го економічне зростання прискориться до 6,4%», — сказав голова НБУ.

Нині Національний банк не бачить підстав для перегляду офіційного курсу гривні, зауважив заступник голови НБУ Юрій Гелетій. Він зазначив, що валютний ринок залишається стійким навіть попри зростання інтервенцій, яке відбулось у грудні і спостерігається в січні. «Збільшення інтервенцій повністю компенсується отриманням міжнародної допомоги. Свідчення цього — стан золотовалютних резервів, ми закінчили рік на рівні 28,5 мільярда доларів. За підсумками січня очікуємо рівня 30 мільярдів доларів», — сказав він.

НБУ хоче, щоб банки підвищували ставки за строковими депозитами, оскільки нині їх рівень недостатній. «За досить високого рівня інфляції українські громадяни та підприємці не отримують адекватної для збереження платоспроможності своїх заощаджень депозитної пропозиції від банків. У цьому плані зростання депозитних ставок у банків — для нас принципова мета», — сказав Андрій Пишний.

Голова НБУ констатував, що відбувається зростання обсягів вкладів до запитання і залишків на поточних рахунках. Тож дії регулятора, зокрема значне підвищення резервних вимог щодо вкладів до запитання та поточних вкладів, мають стимулювати зростання вартості гривневих активів та зміну відповідної структури профіциту ліквідності банків.

«Ми зацікавлені й максимально ретельно працюватимемо в напрямах зростання кількості строкового ресурсу банківської системи, зв’язування цієї ліквідності», — наголосив голова НБУ.

Відповідаючи на запитання про наявність адекватних пропозицій держбанків для військовослужбовців, які під час війни формують значну частину їхньої ресурсної бази, він зазначив, що Нацбанк хоче досягти прогресу у вирішенні цього питання у взаємодії з урядом за допомогою інструментів корпоративного управління. «Ми розуміємо, що курсова стабільність багато в чому залежить від того, наскільки ефективною буде діяльність із формування цільової структури цієї ресурсної бази», — додав голова НБУ.

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