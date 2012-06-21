З 20 липня бізнес та дрібні підприємці зможуть купувати іноземну валюту без подання документів. Встановили ліміт на день у межах 100 тисяч євро в еквіваленті.

"Зняття вимоги на купівлю валюти під зобов'язання є нашим пріоритетом в частині продовження валютної лібералізації. Ситуація в економіці та на фінансових ринках стабільна. Ми продовжуємо пом'якшувати обмеження. Ми вирішили скасовувати цю вимогу поступово. Це дозволить оцінити вплив кожного такого кроку з лібералізації на стан ринку", – розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Послаблення не матиме впливу на функціонування валютного ринку України, вважають у Нацбанку. Воно розширить можливості бізнесу з управління ризиками та ліквідністю.

Нацбанк планує поступово скасувати вимогу для юридичних та фізичних осіб-підприємців про купівлю іноземної валюти лише під зобов'язання.

З 7 лютого 2019 року Нацбанк встановив вимогу для юросіб та фізосіб-підприємців на купівлю валюти під зобов'язання або підстави.

Повне зняття цієї вимоги передбачено Дорожньою картою скасування валютних обмежень.

Починаючи з лютого 2019-го, НБУ скасував близько 40 обмежень на валютному ринку та послабив більшість чинних.

З 28 квітня запрацювали нові вимоги під час переказу коштів. Частину операцій перевірятимуть.

Ідентифікуватимуть платника, якщо переказ здійснили на суму від 5 тисяч гривень. Банк або фінустанова перевірятимуть його документи, передає Нацбанк.

Водночас зміни не стосуватимуться оплати житлово-комунальних послуг, податків, обов'язкових зборів та платежів. Також сплати кредиту в сумі до 30 тисяч гривень.