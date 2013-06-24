Національний банк ухвалив рішення про підвищення розміру облікової ставки з 10% до 25%. Про це на брифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко, повідомляє Укрінформ.

Він наголосив, що таке підвищення захистить гривневі доходи та заощадження громадян, збільшить привабливість гривневих активів, знизить тиск на валютному ринку і в результаті посилить спроможності Національного банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляцію під час війни.

За словами головного банкіра, на початку повномасштабної агресії росії НБУ вирішив утриматися від ухвалення рішень щодо облікової ставки, оскільки тоді її зміна мала незначні шанси бути чинником стабілізації очікувань та стимулом для утримання гривневих активів. Поступова адаптація економіки та перехід від психологічного шоку до економічної логіки ухвалення рішень бізнесом та населенням потребують зміни підходів до монетарної політики.

На думку керівника НБУ, нині без належної винагороди за утримання гривневих активів посилилися загрози доларизації економіки та відповідної втрати ресурсу фінансової системи.