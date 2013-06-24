Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до 13,5% із 26 квітня 2024 року. З огляду на послаблення фактичного та очікуваного цінового тиску, а також зниження ризиків для надходження міжнародної фінансової підтримки Національний банк продовжує цикл пом’якшення процентної політики. Це дасть змогу підтримати розвиток кредитування і відновлення економіки без додаткових ризиків для цінової та фінансової стабільності.

Фактична споживча інфляціяКсповільниласяКдо 3,2% р/р у березні та була нижчою за прогноз НБУ, оприлюднений вКІнфляційному звіті за січень 2024 року. Відхилення від прогнозу зумовлювали передусім малопрогнозовані чинники, зокрема тимчасового характеру. Тепла зимова погода забезпечила більшу пропозицію сирих продуктів харчування, а також сприяла послабленню тиску з боку витрат бізнесу, зокрема на енергоносії. Крім того, надалі відображалися ефекти від значних врожаїв попереднього року.

Базова інфляція теж сповільнювалася (до 4,2% р/р), але була доволі близькою до прогнозу НБУ. З одного боку, подальше зростання витрат на оплату праці та наслідки блокади західних кордонів підтримували фундаментальний ціновий тиск. З іншого, — його послабленню сприяли поліпшення інфляційних очікувань та ефекти перенесення від здешевлення сирих продовольчих товарів на оброблені продукти харчування та окремі послуги.

Як і раніше, НБУ прогнозує помірне посилення інфляційного тиску цього року з огляду на очікуване вичерпання ефектів більших врожаїв попереднього року, подальше відновлення споживання та підвищення витрат бізнесу в умовах війни. Але з огляду на кращу фактичну інфляційну динаміку та поліпшення інфляційних очікувань прогноз інфляції на кінець цього року знижено з 8,6% до 8,2%.

Упродовж наступних років інфляція повернеться до цільового діапазону 5% ± 1Кв.Кп. та залишатиметься в його межах. Цьому сприятимуть поступова нормалізація умов для функціонування економіки і послаблення зовнішнього інфляційного тиску, а також послідовні заходи монетарної політики НБУ. Очікується, що наприкінці 2025 року інфляція сповільниться до 6%, а за підсумками 2026­го — до 5%.К

Базовий сценарій прогнозу НБУ передбачає зниження облікової ставки до 13% цього року. Таке пом’якшення процентної політики і заплановані кроки з валютної лібералізації не мають створювати додаткових загроз для макрофінансової стабільності та стійкості валютного ринку.

НБУ адаптуватиме монетарну політику в разі істотних змін у балансі ризиків. Тож зменшення ризиків для інфляції та курсової стійкості може створити передумови для додаткових кроків зі зниження облікової ставки та пом’якшення валютних обмежень, що підтримають розвиток кредитування і відновлення економіки.

Джерело: Національний банк України