Влада Сеула видала розпорядження, яке забороняє вмикати у тренажерних залах музику, темп якої перевищує 120 ударів на хвилину. Швидкість на бігових доріжках має бути встановлено не більше шести кілометрів на годину. Так у столиці Південної Кореї хочуть обмежити поширення COVID-19. Представники органів охорони здоров’я заявляють, що такі нововведення під час занять спортом не даватимуть змоги людям занадто швидко й активно дихати, і краплинки слини не розлітатимуться на всі боки. Відвідувачам спортклубів дозволено проводити в залі лише дві години і заборонено користуватися душем. Представники міської влади Сеула вважають, що ці обмеження запобігатимуть повному закриттю спортзалів.

У Південній Кореї спостерігається новий спалах захворюваності на COVID-19. Минулим вихідними там зафіксовано 1100 нових недужих. Прем’єр-міністр Кім Бу Кюм заявив, що країна досягла «максимального рівня кризи», повідомляє ВВС.