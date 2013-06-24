Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність підрозділів спеціального призначення до виконання завдань у Північній операційній зоні поблизу кордону з Білоруссю.

Цього разу перед військовими було поставлено завдання щодо проведення контрдиверсійних заходів, а саме – відпрацювання механізмів виявлення та знешкодження умовних диверсійно-розвідувальних груп, що пересуваються автотранспортом, а також знищення незаконних збройних формувань.

– Сьогодні на кордоні з Білоруссю дуже важливо зберігати пильність. А, постійне відпрацювання відповідних заходів спрямоване на забезпечення належного рівня захисту як цивільних, так і військових об’єктів від можливих терористичних загроз. Військовослужбовці тренуються в умовах, максимально наближених до реальних, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За сценарієм командно штабних навчань, до підрозділу надійшов сигнал про рух двох умовних диверсійно-розвідувальних груп. Одна у складі військової колони, інша у складі замаскованих мирних людей на цивільних автомобілях, що було відволікаючим маневром.

– Взвод спеціального призначення у кількості двох груп прибув у вказаний район, заблокувавши при цьому напрямки руху ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Підготувавши засідки, військові знешкодили техніку противника та захопили у полон диверсантів, які вціліли в ході проведеної операції, – зауважив командир окремого загону спеціального призначення Андрій.

Наступним етапом навчань став епізод зі знищення ворожого повітряного десанту. Командир підрозділу отримав вказівку заблокувати район із виявленими диверсантами противника. Окремий загін спеціального призначення, спільно з особовим складом резерву, висунувся до вказаного району. Спецпризначенці провели аеророзвідку, виявили супротивника, після чого передали дані артилерістам. Відразу, як мінометниками був «відпрацьований» вказаний квадрат, загін спеціального призначення вирушив на «зачистку». Тим часом, особовий склад резерву вийшов на визначений рубіж та здійснював вогневу підтримку.

Ці навчання проводяться систематично та спрямовані на те, щоб військовослужбовці знали як правильно діяти під час тих чи інших загроз. Під кожне навчання створюється окрема обстановка, в ході якої військовослужбовці відпрацьовують питання на різних напрямках та різних об’єктах.

– Тренування показало, що військовослужбовці здатні виконувати завдання та готові до терористичних загроз, які можуть бути у майбутньому, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв. – З розвідувальної інформації, яка постійно надається ми знаємо, що такі можливості у ворога є. Відповідно, ми відпрацьовуємо заходи задля унеможливлення проходу ворога на територію України.

Командувач також додав, що Республіка Білорусь на даний час є союзником російської федерації у агресії проти України, тому сили оборони відпрацьовують весь спектр загроз і вживають необхідних заходів для того, щоби ці загрози не були виконані противником проти України.