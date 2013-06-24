Щодня рятувальники ДСНС ліквідовують загоряння на відкритих місцевостях. Здебільшого їх причиною є саме людський фактор: необережне поводження з вогнем чи навмисні підпали — спалювання сухої трави та сміття. Про це повідомляє Урядовий портал.

Такі пожежі дуже швидко поширюються на значну площу, особливо у суху вітряну погоду, знищують гектари лісових масивів, шкодять довкіллю, можуть спричинити пожежі житлових будівель та споруд, і навіть стати причиною травмувань і загибелі людей.

Випалювання сухостою ніяким чином не впливає на родючість ґрунтів, а навпаки — шкодить!

Закликаємо не провокувати пожежі в екосистемах! Пам'ятайте, що навіть невелике загорання може стати причиною масштабної пожежі, на ліквідацію якої витрачається чимало часу та ресурсів.

Важливо! В умовах повномасштабної війни в Україні такі пожежі стають додатковим навантаженням на фахівців ДСНС. Замість ліквідації наслідків воєнної агресії рф і порятунку людей, надзвичайники змушені виїжджати на гасіння сухостою.

Закликаємо не допомагати ворогу! Неухильно дотримуйтеся правил пожежної безпеки та не провокуйте пожежі у природних екосистемах!

Особливо будьте обережні на деокупованих територіях, де більшість полів, лісових масивів є потенційно небезпечними. Тож випалювання сухої трави може призвести до детонування вибухонебезпечних предметів, що залишилися там після бойових дій і як наслідок — до трагічних випадків.

Наголошуємо, що за випалювання сухої рослинності передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність!