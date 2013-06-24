У Кривому Розі на один з найвищих флагштоків області підняли Державний Прапор.

Цьогоріч через війну масових заходів не влаштовували. По області провели лише невеликі церемонії підняття Прапора.

«Війна внесла корективи у цей день. Сьогодні тут небагато люду. Церемонія коротка і лаконічна. Так безпечніше, – сказав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. – Та ще зберемося тут усі разом. Після нашої перемоги. А поки усі разом боронимо наш Прапор і нашу країну», – зазначив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Кривому Розі синьо-жовтий стяг здійняли до неба під Гімн України. Хвилиною мовчання згадали загиблих захисників і захисниць, цивільних, дітей. Усіх, чиї життя забрала велика війна.

«Сьогодні у Кривому Розі – понад 10 тис прапорів. Підняли – найбільший. Все місто синьо-жовте», – сказав начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич впевнений, що і над Херсоном незабаром знову замайорить український стяг.

«У Херсоні вже був готовий до встановлення великий флагшток. На жаль, через вторгнення не встигли змонтувати. Та ми ще піднімемо на нього наш Прапор», – додав Ярослав Янушевич.

Під час урочистостей відзначили Героя України, командира 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Павла Федосенка. Він став Почесним громадянином Кривого Рогу. Військовий зауважив, що отримати таке звання дуже приємно. Адже все життя своє присвятив захисту Батьківщини і рідного Криворіжжя. Завжди зі стягом.

«Наш Прапор – символ, з яким ми йдемо у бій, який надихає на боротьбу. У кожному моєму підрозділі є стяг, з яким наші захисники та захисниці воюють за країну», – сказав Павло Федосенко.

На честь свята юним криворіжцям вручили ID-картки. Перший дорослий документ отримала і 14-річна Аліна Якімова. Дівчина зізнається, запам’ятає цей день на все життя.

«Для мене сьогодні особлива подія. Отримала паспорт, та ще й у свято. Відчуваю себе неймовірно. Це наче путівка в життя», – сказала Аліна.

Місцеві мешканці кажуть: Прапор, що височіє над Кривим Рогом – знакове місце. Флагшток відкрили у 2021-му – на День Прапора. Присвятили 30-річчю незалежності України. В області він один з найбільших. Такий самий є лише у Дніпрі.

На 72-метровому криворізькому велетні височіє стяг – 12 на 18 метрів. Навколо – затишний сквер. Родзинка композиції – яскраві панно, вмонтовані у сталеві стели. На них – знайомі всім символи: Петриківський розпис, Половецька Баба, Тарас Шевченко, Козак Мамай. Є суто криворізькі образи. Це славнозвісний кар’єр та сучасний бренд міста – «Ріг достатку».

«Прапор для мене – це все. Аж сльози навертаються на очі. Він такий гарний, такий величний. Піднімає дух патріотизму. Я щаслива, що живу в Україні, що маю такий стяг», – зауважила жителька Кривого Рогу Любов Дуднік.

До свята вбралася у синьо-жовте уся Дніпропетровщина. Від великих міст, до найменших громад.