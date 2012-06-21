Президент Володимир Зеленський із дружиною Оленою зустрівся з 12-річною Тетяною Тулайдан, її батьком Василем, матір’ю Марією та молодшим братом Юрієм. У липні цього року під час повені на Закарпатті дівчина врятувала життя чотирьох дітей. Вона отримала з рук глави держави медаль «За врятоване життя», якою її нагородили відповідно до указу Президента №299/2021 від 21 липня.

Коли внаслідок злив у селищі Ясіня на Рахівщині (Закарпатська область) сталася повінь, Тетяна Тулайдан вимкнула електрику в будинку, взяла свого 7-річного брата й трьох сусідських дітей і відвела їх на горище, убезпечивши від високого рівня води, який уже сягав метра.

Під час зустрічі з хороброю школяркою Володимир Зеленський зазначив, що для нього велика честь познайомитися з нею особисто.

«Такий вигляд мають справжні українські герої. Хочу особисто вручити тобі відзнаку Президента України — медаль «За врятоване життя». Це перша нагорода, яка залишиться тобі, твоїм дітям і внукам, і вони завжди пишатимуться тобою. Велика повага від мене, від усієї держави. Дякую за те, що ти зробила. Упевнений, що саме такі люди ще багато зроблять для України та своєї сім’ї», — сказав глава держави, вручаючи Тетяні відзнаку.

Перша леді зауважила, що такі героїчні вчинки дітей свідчать про те, що вони мають гідний приклад у родині. Олена Зеленська подякувала батькам Тетяни за виховання доньки.

«Важко уявити, як би я поводилася в такій ситуації. Тепер, коли в мене траплятиметься критична ситуація, згадуватиму Тетяну й те, як вона не розгубилася. Це мене підтримуватиме. Дякую тобі, ти молодець», — зазначила Олена Зеленська.

Глава держави поцікавився, чи потрібна допомога в ліквідації наслідків негоди, чи допомагала місцева влада. За словами Василя та Марії Тулайданів, стрес від надзвичайної події минув, оселю поступово доводять до ладу, а місцева влада вже полагодила пошкоджену повінню дорогу.

На зустрічі обговорили заходи, які могли б запобігти виникненню таких природних лих і захистити жителів районів, де вони можливі.

Президент запитав, що родина встигла побачити в Києві, і запропонував гостям оглянути Будинок з химерами та відвідати Маріїнський палац. На згадку про зустріч Володимир та Олена Зеленські вручили дітям подарунки. Тетяна, яка займається музикою, отримала скрипку. Перша леді побажала дівчині натхнення і щоб подарований інструмент не лише нагадував про сьогоднішню зустріч, а й приносив успіхи та нові досягнення в музиці, повідомляє Офіс Президента.

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