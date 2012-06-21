Нервовою реакцією голови МЗС РФ на саміт «Кримської платформи» головний дипломат України Дмитро Кулеба цілком задоволений. На брифінгу він навів влучний вислів Махатми Ганді: «Вони спочатку вас ігнорують, потім із вас сміються, потім починають з вами боротися, а потім ви перемагаєте». РФ успішно здолала перші дві стадії та перебуває на третій — активно з нами бореться», — заявив Дмитро Кулеба, запевнивши: четверта стадія буде неодмінно.

Уже 40 держав і міжнародних організацій підтвердили участь у форумі. А насправді підтримка «Кримської платформи» буде ще більшою. Там буде ухвалено Кримську декларацію, відкриту для подальшого долучення охочих.

Наша країна давно інформувала міжнародних партнерів, що в окупованому Криму відбувається активність, пов’язана з ядерною зброєю, і робитиме це надалі, зокрема для вжиття контрзаходів.

«Питання розміщення ядерної зброї — це не локальне і навіть не регіональне, а глобальне питання, глобальна загроза. Тому використовуватимемо всі можливості, зокрема вплив інших ядерних держав на РФ, щоб стримувати таку активність», — цитує Укрінформ слова Дмитра Кулеби.

А ще, наголосив він, вітчизняне МЗС напрацьовує шляхи евакуації українців з Афганістану, де перебуває від 50 до 100 наших громадян.

«Наразі громадяни України не зверталися до МЗС із проханням евакуювати їх з Афганістану. Але ще раз наголошую: ми в режимі 24/7 працюємо і готові допомагати нашим в Афганістані доступними для нас засобами».

Евакуація співгромадян за кордоном — абсолютний пріоритет міністра. Поки що відомство рекомендувало нашим громадянам утриматися від поїздок до Афганістану, а тим, хто уже перебуває в цій країні, негайно залишити її територію. Їх закликали звертатися до Посольства України в Таджикистані й інформувати про місце свого перебування. Адже Афганістан — унікальна країна, де дуже важко прогнозувати розвиток безпекової ситуації. Надто після розширення зони впливу руху «Талібан» на понад десять тамтешніх провінцій.

До слова, Пентагон спрямовує туди близько 3 тисяч військових для забезпечення виїзду дипломатів та інших громадян США. Із такою самою метою в Афганістан прибудуть і 600 британських військових. Не пасуть задніх і інші країни, зокрема Данія.