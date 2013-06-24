Цими днями Україна відзначає річницю визволення від російських загарбників міст і громад північних регіонів Сумщини, Чернігівщини та Київщини. Перебуваючи з робочою поїздкою на Сумщині, Президент Володимир Зеленський наголосив, що ці дати — не лише про події, які стали сторінками героїчної історії громад, а насамперед про характер українців, який переможе в цій війні.

Глава держави взяв участь у заходах з нагоди річниці героїчної оборони міста Охтирки від російських загарбників. На переконання Володимира Зеленського, в боях за Охтирку та всю Сумщину українці виборювали захист і для інших міст, зокрема Харкова та Києва. «Для мене велика честь вручити сьогодні Охтирці почесну відзнаку міста-героя, міста-захисника, міста-переможця», — сказав він.

У Тростянці Президент теж узяв участь у заходах з нагоди річниці визволення міста. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять тих, хто загинув, захищаючи свободу.

Президент вручив державні нагороди захисникам Охтирки і Тростянця.