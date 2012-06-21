Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт став на захист бронзової призерки Олімпіади Ярослави Магучіх.

Після фінальних змагань Магучіх зробила фото із росіянкою Марією Ласіцкене, що викликало неоднозначну реакцію в Україні.

"Ярослава з семи років готувалась, постійно в залах. Я вважаю, що в той момент перемоги вона просто була в стані ейфорії, і не дуже відчувала. Я впевнений, що коли вона побачила реакцію, потім все зрозуміла. Напевно, нам треба більше працювати зі спортсменами, щоб вони в стані ейфорії більше себе контролювали.

Але щодо Магучіх можу сказати, що якщо ми не хочемо втратити ще цю спортсменку, щоб потім не говорили, що від нас їдуть спортсмени, то не треба на неї тиснути. Вона повернулася героїнею з бронзовою медаллю з Олімпіади, підняла український прапор. А будемо тиснути, їй запропонують гроші і вона поїде. А потім знову будуть говорити, що винен міністр, Президент, що не втримали.

Є така ситуація, всі повинні зробити висновки, і я в тому числі, і рухатись далі", - сказав Гутцайт в коментарі "Українській правді".

Олімпіада в Токіо проходила із 23 липня по 8 серпня.

Збірна України здобула 19 медалей - одну золоту, шість срібних та 12 бронзових.