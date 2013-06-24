Кожного третього дорослого в Україні вже вакциновано від ковіду принаймні однією дозою. Кожен четвертий пройшов повний курс. Україна вийшла на 250 тисяч щеплень у середньому за добу впродовж тижня. У Міністерстві охорони здоров’я розраховують, що найближчими тижнями попит на вакцинацію другою дозою зросте вдвічі. Очільник відомства Віктор Ляшко закликає області максимально підготуватися до прогнозованого зростання кількості охочих щепитися — забезпечити роботу всіх пунктів щеплення та центрів масової вакцинації з урахуванням попиту. Організація вакцинального процесу відповідно до рекомендацій МОЗ — це турбота насамперед про здоров’я своєї громади. Це можливість уникнути потрапляння до «червоного» рівня епідемічної небезпеки, передає Укрінформ позицію міністра.

Він також прокоментував акції антивакцинаторів: «Це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками й родинами, які, на жаль, втратили рідних через COVID-19. Повірте, у реанімаціях цей антивакцинаторський дух дуже швидко зникає, а підробні сертифікати не працюють. Дуже хочу, щоб ви це усвідомили саме зараз».