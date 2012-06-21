Вчені з Тель-Авівського університету вважаю, що неандертальці і мамонти схожі на генетичному рівні.
До такого висновку вони прийшли, аналізуючи дослідження в галузі адаптації до холодного клімату. Обидва види жили на одній території на Землі майже 200 тисяч років тому. Протягом тисяч років первісні примати вживали в їжу шерстистих мамонтів. На думку вчених, можливо, саме це викликало схожість в геномі цих видів. І мамонти, і стародавні люди були змушені боротися з холодом, про що свідчать не тільки докази суворого клімату, але і способи утворення шерсті і жирових прошарків в їх організмах.
Згідно з останніми дослідженнями мамонти мали довгу густу шерсть (до 90 см в довжину) і мали шар жиру товщиною до 10 сантисетрів. Обидва види походять від предків, які потрапили в доісторичну Європу з Африки, вважають вчені.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»