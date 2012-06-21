В Олександрівській лікарні Києва виявили шість випадків зараження штамом коронавірусу Delta.
Захворіли пацієнти від 21 до 73 років, повідомила пресслужба Департаменту охорони здоров'я КМДА.
"Дослідження провели завдяки спеціально закупленим лікарнею саме для діагностування цього штаму реактивам", – йдеться в повідомленні.
Біоматеріал передали для підтвердження в Київський міський лабораторний центр МОЗ.
Про перші два офіційно підтверджені випадки штаму Delta в Україні стало відомо ще 23 червня. Їх зафіксували в матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії. Станом на 19 липня в Україні зафіксували чотири випадки Delta - штаму.
Цей штам коронавірусу витіснить всі інші різновиди Covid-19 в Україні. Це може статися в найближчі місяці, стверджує міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.