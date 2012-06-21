Через значне погіршення погоди в Україні оголосили штормове попередження.

До кінця дня та вночі у низці регіонів очікуються грози, град і шквали, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

"У північних, центральних і південних областях до кінця доби 30 серпня та вночі 31 серпня пройдуть грози. У Київській, Чернігівській і Черкаській областях очікуються значні дощі", - ідеться в повідомленні.

Подекуди можливі град і шквали 15-20 м/с. Оголосили перший рівень небезпечності, жовтий. Є загроза формування селевих потоків і зсувів ґрунту. У місцях сильних злив можливе формування значного схилового й місцевого стоку.