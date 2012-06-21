Укрзалізниця попередила про затримку 3 міжрегіональних та 2 приміських рейсів.
Про це Укрзалізниця повідомляє у Телеграмі.
Зазначається, що у зв’язку з погодними умовами станом на 14:30 затримувалися рейси:
№282 Хмельницький — Генічеськ (затримується на 2 години);
№15 Харків — Рахів (затримується на 1 годину 30 хвилин);
№70 Львів — Маріуполь (затримується на 45 хвилин).
Також затримувалися приміські поїзди:
№6331 Покровськ — Лозова (затримується на 30 хвилин);
№6235 Слов'янськ — Ізюм (затримується на 1 годину 25 хвилин).