Укрзалізниця попередила про затримку 3 міжрегіональних та 2 приміських рейсів.

Про це Укрзалізниця повідомляє у Телеграмі.

Зазначається, що у зв’язку з погодними умовами станом на 14:30 затримувалися рейси:

№282 Хмельницький — Генічеськ (затримується на 2 години);

№15 Харків — Рахів (затримується на 1 годину 30 хвилин);

№70 Львів — Маріуполь (затримується на 45 хвилин).

Також затримувалися приміські поїзди:

№6331 Покровськ — Лозова (затримується на 30 хвилин);

№6235 Слов'янськ — Ізюм (затримується на 1 годину 25 хвилин).