Підбито підсумки Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України-2019», в якому взяли участь понад 100 бізнес-проєктів з різних куточків України.
Першу премію і грант 100 тисяч гривень на розвиток справи здобули представники села Залізняк Сумського району Сумської області, які запропонували бізнес-проєкт цикорної кав’ярні-бібліотеки («Урядовий кур’єр» детально розповідав про ініціативу сільської ради, місцевих жителів, ентузіастів та підприємців у номері від 6 вересня цього року).
Як повідомила «УК» ініціаторка проєкту Ірина Варламова, в селі вже почали ремонт бібліотеки, де облаштують цикорну кав’ярню, готуються придбавати відповідне обладнання, а водночас чекають на перший урожай цикорію, який виростили цього року.