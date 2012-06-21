В Івано-Франківську біля пам’ятника Каменяреві днями пройшли «Франкові читання» до 165-ї річниці із дня народження видатного поета і громадського діяча Івана Франка.

«Іван Франко — це постать, без якої ми не можемо уявити національне відродження ХХ століття й української державності. Маємо честь, що живемо у єдиному у світі місті, названому його ім’ям», — сказав Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків під час заходу. Він розпочав читання декларуванням вірша «Немає друга понад мудрість», зазначивши, що ця поезія нині особливо актуальна. Далі твори Франка читали місцеві обранці, письменники та всі поціновувачі його творчості.

Загалом до 165-річчя із дня народження Івана Франка тут підготували 48 заходів. Серед них поетичний вечір «Моє слово», який відбувся на території палацу Потоцьких, і урочистий концерт на Вічевому майдані «Він для тебе горів, український народе». Під час цього дійства нагородили лауреатів міської премії імені Івана Франка.

Іван Франко (27 серпня 1856, с. Нагуєвичі — 28 травня 1916, Львів, Австро-Угорщина) — видатний український поет, прозаїк, драматург, літературний критик, публіцист, перекладач, науковець, громадський і політичний діяч. Його творчий доробок, написаний українською (більшість текстів), польською, німецькою, російською, болгарською, чеською мовами, за приблизними оцінками, налічує кілька тисяч творів загальним обсягом понад 100 томів. Усього за життя Франка окремими книгами і брошурами було понад 220 видань.

Відділ регіональних проєктів і кормережі

«Урядового кур’єра»