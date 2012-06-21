Масове споживання нерозчинної клітковини призводить до ожиріння. До такого висновку прийшли вчені з Університету Джорджії в США.
Найбільш помітно це в людях, які віддають перевагу фастфуд, багато продуктів якого складаються з нерозчинних харчових волокон.
З метою експерименту вчені тримали піддослідних мишей на різних типах харчування. Їх раціон, зокрема, відрізнявся вмістом розчинних і нерозчинних волокон.
Миші, у яких в раціоні було мало розчинної клітковини, набирали більше жиру, кишківник у них ставав коротшим, а його стінки тоншали.
Розчинна клітковина (основа рослинних клітин, міститься у фруктах, овочах, бобових, крупах і насінні) уповільнює швидкість перетравлення їжі, а нерозчинна (оболонки рослинних клітин) заповнює простір в шлунку, сприяючи відчуття ситості. Остання не є джерелом калорій. Вона залишається незмінною при проходженні через травний тракт, оскільки не засвоюється організмом.
Вчені також кажуть, що при споживанні локшини швидкого приготування організм відразу отримує велику дозу вуглеводів. Через це утворюються надлишки, які відкладаються і можуть призвести до ожиріння.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»