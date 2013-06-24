Стрімінговий сервіс Netflix втратив 200 тисяч передплатників у першому кварталі та прогнозує втратити ще 2 мільйони користувачів у поточному другому кварталі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Variety.

Наголошується, що загальна кількість передплатників упала до 221,64 млн.

Це перший випадок, коли Netflix втратив передплатників за підсумками кварталу за 10 років. Такий відтік передплатників у компанії пов’язують з інфляцією, жорсткою конкуренцією на ринку та вторгненням військ росії в Україну.

Netflix заявив, що без урахування втрати передплатників у росії, де сервіс припинив працювати після війни в Україні, у першому кварталі платформа додала би 500 тис. передплатників.

Раніше стрімінговий сервіс прогнозував 2,5 млн платних нових передплатників у першому кварталі, а аналітики Уолл-стріт очікували, що Netflix додасть 2,8 мільйона нових передплатників у всьому світі.