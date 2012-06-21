Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Астроном-любитель Кай Лі відкрив раніше невідомий супутник Юпітера. Зроблено це було в результаті детального вивчення старих зображень, отриманих за допомогою різних наземних телескопів, причому вперше місяць Юпітера вдалося відкрити любителю.

Це відкриття детально було описано на порталі спільноти астрономів Sky and Telescope, а коротко про неї повідомляє Space.com. Новий супутник Юпітера отримав тимчасове позначення EJc0061.

Офіційно назву цей об'єкт може отримати тільки після підтвердження його існування незалежними спостерігачами та включенням у відповідний каталог. Цим зараз займається Міжнародний астрономічний союз.

Відкритий об'єкт може стати 80-м за рахунком відомим супутником Юпітера. Насправді ж, на думку фахівців, навколо цієї планети можуть обертатися навіть не десятки, а сотні невідомих науці супутників. Юпітер володіє могутнім гравітаційним полем, яке дозволяє йому захоплювати різне «космічне сміття» і утримувати його на своїй орбіті.

Багато офіційно визнаних супутників Юпітера включено в спеціалізований каталог Carme. Це невеликі космічні камені, що мають химерну форму. Вони обертаються в напрямку, протилежному обертанню самого Юпітера. Таке обертання називається ретроградним. Відомо, що група об'єктів Carme рухається навколо Юпітера з екстремальним нахилом відносно площини орбіти цієї гігантської планети.

Всього в групі Carme включено 22 супутники, це найбільша група місяців Юпітера. Середній радіус цих супутників становить 23 км. Астрономи вважають, що відкритий об'єкт буде включено до цієї групи. До речі, Лі знайшов його, переглядаючи набір даних спостережень за 2003 рік, який знаходиться у відкритому доступі в інтернеті.

Ці відомості були зібрані дослідниками з Гавайського університету за допомогою 3,6-метрового телескопа CFHT. Астроном-любитель звернув увагу на зображення, отримані в лютому 2003 року, коли місяці були найбільш яскравими. Потім Лі вивчив спостереження японського телескопа Subaru. Це дозволило обчислити орбіту руху об'єкта і довести, що воно пов'язане з гравітацією Юпітера.