Фармацевтична компанія Moderna сподівається випустити на ринок комбіновану вакцину проти COVID-19, грипу та RSV — поширеного респіраторного вірусу восени 2023 року, заявив її генеральний директор Стефан Бансель.

Комбінована вакцина створить широкий захист від хвороб, які спричиняють респіраторні віруси. «Наша мета — розробити єдине щорічне бустерне щеплення, щоб людям не робити два-три уколи у зимовий період, дотримуючись різних проміжків часу», — зазначив Стефан Бансель під час віртуальної дискусії давоського Всесвітнього економічного форуму.

Нову вакцину допрацьовують науковці, і найближчим часом компанія розпочне етап клінічних випробувань. «У березні ми зможемо надати перші дані регуляторним органам, щоб визначити наші подальші дії», — сказав Стефан Бансель. Він повідомив, що цього року Moderna планує поставити 2—3 мільярди доз вакцини проти COVID-19. Для порівняння: торік компанія випустила 807 мільйонів доз цього препарату.