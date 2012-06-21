Невдовзі в області запрацює телемедична консультація. Підключення медичних закладів до телемедичної мережі дасть змогу отримати дистанційний доступ до високоспеціалізованої консультативної медичної допомоги незалежно від місця розташування пацієнта. Це сприятиме обміну досвідом спеціалістів. Вони здобуватимуть і нові знання: для них проводитимуть конференції, семінари, лекції з використанням дистанційних комунікацій.
У департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації за участі координаторів і відповідальних працівників, які забезпечують функціонування первинної ланки, відбулося ознайомлення із платформою. Медики побачили, як це працює, і отримали вичерпні відповіді від розробників системи.
Голова облдержадміністрації Владислав Сокальський запевнив, що телемедичну консультацію на Вінниччині буде невдовзі впроваджено.
«Система вже працює, а телемедична мережа — це можливість справді підняти на новий рівень якість надання медичних послуг на території області навіть у найвіддаленіших селах — у ФАПах, ЦПМСД. Очікуємо на технічні умови, випробовуємо програму і запроваджуватимемо телемедицину на території всієї області», — зазначив керівник.
Зауважимо, що в межах медичної реформи Вінниччина — учасниця пілотного проєкту «Телемедицина», в якому беруть участь Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська та Харківська області.