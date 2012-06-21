19 серпня у столиці відбудеться презентація короткометражного фільму та дискусія «Незалежна країна — вільні громади: шлях до національної стійкості». Захід присвячено 30-й річниці Незалежності України. Глядачі переглянуть фільм, який Український кризовий медіацентр підготував спільно зі студією документального кіно DocNoteFilms Production за підтримки Програми DOBRE. У стрічці йдеться про історії успіху семи територіальних громад України, втілення ними стратегій розвитку, приклади новаторських рішень місцевих проблем, міжмуніципальної співпраці, позитивні зміни та підсумки децентралізації. Фільм показує, як змінюється і розвивається Україна завдяки праці дієвих і вмотивованих людей.

Перегляд фільму завершиться дискусією «Незалежна країна — вільні громади: шлях до національної стійкості» за участі представників Міністерства розвитку громад та територій України, Асоціації ОТГ, народних депутатів, керівників програми USAID DOBRE. Заплановано обговорити взаємозв’язок демократичних цінностей і децентралізації влади, досягнень місцевого самоврядування як результату свободи і незалежності України.