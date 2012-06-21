Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Нинішньої суботи одразу трьом ювілейним датам вирішили присвятити поетичний марафон у Львові люди з вадами зору. Подію приурочать до 80-річчя створення Львівської організації Українського товариства сліпих, 210 років від дня народження Луї Брайля – автора шрифту, яким незрячі користуються й досі, та 205-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Власне, понад тридцять незрячих людей разом з учнями спеціалізованої школи-інтернату № 100 читатимуть Тарасів «Кобзар» шрифтом Брайля.
Поетичний марафон триватиме з 9 до 21 години в приміщенні Львівської спецбібліотеки для незрячих ім. Тараса Шевченка. Упродовж 12 годин звучатиме Кобзареве слово з уст людей, які позбавлені здатності бачити. Міська рада підтримала фінансово цю подію, виділивши майже 20 тисяч гривень. А от підсумки читання Шевченкових творів підіб’ють уже разом з представником Національного реєстру рекордів України. Адже такі заходи в Україні ще не організовували, тож вирішили зафіксувати цей марафон як рекорд країни.