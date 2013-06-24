У службі зайнятості Рівненщини є неписане правило: для роботодавців тут не існує слова «ні». «Маємо бути такими мобільними й гнучкими, як цього потребує наш регіональний ринок праці, який активно перезавантажуємо через сучасні підходи», — каже директор обласного центру зайнятості Іван Ткачук.

Один із них — ініціатива голови ОДА Віталія Коваля «Rivne Work Hub»: це майданчик для тісної предметної комунікації виконавчої влади, роботодавців і служби зайнятості. Бо знаючи проблеми роботодавців та потребу у фахівцях на ближчу й більш віддалену перспективи, регіональне замовлення формувати значно легше.

Такі зустрічі вже відбулися з представниками скляної, меблевої та деревообробної галузей — вони серед провідних на ринку праці краю.

— Вимальовується така тенденція: люди, які живуть поруч із доволі потужними підприємствами, де офіційно можна отримувати непогану зарплату, просто не знають про це. Натомість коли приїздиш у поліські села й запитуєш про основні проблеми, тобі відповідають: ми не маємо, де докласти рук, тому їдемо за кордон. Хіба не нонсенс? — щиро дивується Іван Ткачук. — Коли ж знатимемо потребу у фахівцях, зможемо, по-перше, чітко сформувати регіональне замовлення, по-друге, уже на нього будемо орієнтувати старшокласників та їхніх батьків. Бо чи варто вкладати кошти у вищу освіту, та ще й почасти в професію, якої…вже навіть немає на ринку праці?! Ось і приходить людина до нас, щоб перекваліфікуватися на ту робітничу спеціальність, яка дасть їй можливість жити. До речі, на Рівненщині найвища в Україні народжуваність, тож маємо потужний трудовий ресурс. Треба тільки спрямувати його в належне русло.

Допоможе в цьому проєкт «Форсайт соціально-економічних змін та розробка методики прогнозування професійних кваліфікацій з цифровими навичками», до якого долучилися служба зайнятості та роботодавці Рівненщини. Його впроваджують Нацагентство кваліфікації за підтримки фонду Фрідріха Ебберта в Україні. Адже й на регіональному ринку праці вкрай важливо рухатися в контексті глобальних тенденцій.

А вони такі: вже до 2030 року завдяки розвитку технологій близько 40 відсотків (!) нинішніх робочих місць… зникнуть. Скажімо, замість 4-5 агрономів достатньо одного, який через дрон відстежує до 100 тисяч гектарів угідь. До слова, дрони стають дедалі доступнішими: ціна питання — до півтори тисячі гривень. А професію «оператор дрона» вже легалізовано в Україні. Тож в обласному центрі зайнятості хочуть додати її до переліку тих, за якими навчають та перенавчають дорослих. Бо це, так би мовити, універсальний помічник у будь-якій галузі господарювання.

А в Рівненському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості насамперед на замовлення роботодавців готують фахівців за 58 ліцензованими професіями та понад 200 напрямами. І слова «ні» ви тут не почуєте.