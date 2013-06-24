Подружжя з італійського селища Пескосолідо, розташованого на околицях національного парку Абруццо, прокинулося серед ночі від шуму і подумало, що до оселі вдерлися грабіжники. Та яким був їхній подив і шок, коли на терасі свого будинку вони побачили ведмедя. Про це написала очевидиця події Анналіса Кастанья на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє CNN. Незваний гість виявився представником рідкісного виду, що вимирає, — апеннінського бурого ведмедя. «Ми опинилися з ним віч-на-віч менш ніж за метр. Я могла порахувати зуби у його пащі», — написала вона. Від переляку жінка голосно закричала, ведмідь зробив спробу схопити її лапою, але потім втік у ліс.

У національному парку Абруццо мешкає близько 60 апеннінських бурих ведмедів. Представники цього підвиду трохи менші за тих, які зустрічаються в Альпах, але їхня вага може сягати 200 кілограмів. Як розповів мер селища Пескосолідо Донато Беллісаріо, перш ніж впасти у сплячку, ведмеді перебувають у періоді гіперфагії — екстремального голоду, бо їм потрібно запастися енергією на зиму. «Ми часто бачимо їх у нашому селищі, вони шукають фрукти, бджолині вулики, але ніколи не нападали на людей», — сказав Донато Беллісаріо. І розповів, що разом із кількома працівниками національного парку уважно оглянув терасу подружжя Кастанья, щоб визначити, що привабило ведмедя, але причини так і не виявили.

Лише за кілька днів до цього інциденту апеннінського бурого ведмедя помітили і в сусідньому селищі Сан-Донато-Валь-ді-Коміно. Він купався у фонтані на центральній площі. «Ведмідь прийшов у гості й вирішив трохи освіжитися у нашому фонтані», — йдеться у підписі до фотографії, розміщеної на сторінці Сан-Донато-Валь-ді-Коміно у фейсбуці. Фото зробив власник бару, розташованого на центральній площі. Очевидці розповіли: ведмідь так тихо прийшов, що спочатку його навіть ніхто не помітив. Але згодом всі охоче спостерігали, як він спокійно релаксував у сільському фонтані.