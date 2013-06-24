Починаючи з грудня 2022 р., в Україну з Нідерландів надійшло 36 вантажів гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 286,7 тонн (з них протягом останніх двох тижнів - 12 вантажів загальною вагою 103,6 тонн). Відповідне енергетичне обладнання буде використане для відновлення об’єктів українського енергетичного сектору, які продовжують зазнавати пошкоджень внаслідок прицільних російських атак.Про це повідомляє Урядовий портал.

«Надане устаткування допоможе відновленню електропостачання тисячам українців, які щодня відчувають наслідки російських варварських атак на наш енергосектор. Дякуємо Нідерландам за цю підтримку», - наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Серед обладнання, яке було надане нідерландською стороною, - трансформатори, елегазові вимикачі, заземлювачі, роз’єднувачі, обмежувачі перенапруги, електричні кабелі та заземлення, арматура повітряних ліній.