Королівство Нідерландів виділило 200 млн євро кредиту для України, які через МВФ буде витрачено на повсякденні потреби державного сектору країни, зокрема виплату зарплат.

Про це під час міжнародної конференції з питань відновлення України, яка проходить у швейцарському Лугано, заявила у вівторок представниця уряду Нідерландів, передає кореспондент Укрінформу.

«Продовжуючи наші зусилля для вирішення найбільш нагальних фінансових потреб України, я сьогодні оголошую, що ми надали ще 200 млн євро фінансової допомоги. Це - кредит, який буде направлено на спеціальний рахунок МВФ. Гроші витрачатимуться на повсякденні потреби органів влади України, наприклад зарплати держслужбовцям, шкільним вчителям, медичним працівникам», - повідомила представниця уряду Нідерландів.

За її словами, це буде ще один внесок Амстердама до попередньої фінансової підтримки Києва, яка загалом на сьогодні становить 140 млн євро.

Вона підкреслила, що Нідерланди приділяють велике значення проблемі безкарності і підтримують покарання російських воєнних злочинців, які скоюють злочини в Україні.

«Як країна, на території якої знаходиться Міжнародний кримінальний суд, ми готові підтримати Україну в зусиллях добиватися справедливості і відповідальності для тих, хто вчиняв воєнні злочини», - наголосила представниця уряду Нідерландів.

Як повідомлялося, міжнародна конференція з відновлення України проходить у швейцарському місті Лугано 4-5 липня за участю українських і міжнародних політиків, керівників ЄС і міжнародних організацій, міжнародних фінансових структур тощо.