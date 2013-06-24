Нідерланди планують відправити від 50 до 100 військовослужбовців для участі в місії ЄС із підготовки українських військових.
Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє Укрінформ із посиланням на RTL Nieuws.
«Нідерландипланують відправити від 50 до 100 військовослужбовців для участі в місії ЄС із підготовки українських військових. Ця кількість є доповненням до 90 військовослужбовців, які зараз навчають українських військових у Великій Британії», - зазначила Оллонгрен.
Під час навчальної програми здійснюватиметься активна співпраця з німецькими військовослужбовцями. Навчальна місія також проходитиме переважно в Німеччині та Польщі. Коли почнуться ці навчання, поки невідомо.
Відомо, що, зокрема, військовослужбовці Нідерландів навчатимуть тактичній медицині, знешкодженню вибухівки, тактико-технічній підготовці із систем озброєння та підготовці штабних офіцерів батальйонів і бригад.
Як повідомлялося, Нідерланди нададуть Українізенітні ракети для протиповітряної та протиракетної оборони на суму 15 млн євро.