Німеччина та Об’єднані Арабські Емірати досягли домовленості щодо співробітництва в енергетичній галузі.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час перебування в Абу-Дабі в неділю у рамках свого дводенного турне по країнах Близького Сходу, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми досягли прогресу в цілому ряді проєктів, пов’язаних із виробництвом і закупівлею дизельного палива та газу, у нас є проєкти зрідженого газу, які відіграють важливу роль», - заявив Шольц, зауваживши, що це є дуже актуальним питанням з точки зору енергетичної безпеки.

Федерального канцлера під час візиту супроводжували численні представники бізнесу з різних секторів, зокрема, керівництво великої німецької енергетичної компанії RWE. Вони досягли конкретних домовленостей з партнерами в Перській затоці – підписали Меморандум про взаєморозуміння між RWE та Національною нафтовою компанією Абу-Дабі (ADNOC) щодо багаторічних поставок зрідженого газу.

«RWE уклала угоди з двома компаніями Абу-Дабі: з ADNOC про постачання зрідженого природного газу і з Masdar, провідною компанією з відновлюваної енергетики в Абу-Дабі, про співпрацю в морській вітровій енергетиці. Перша комерційна поставка зрідженого газу має надійти до Німеччини наприкінці грудня 2022 року», - заявили в RWE.

Першу поставку планується здійснити в пункт призначення Elbehafen LNG у Брунсбюттелі. Elbehafen LNG керуватиме одним із двох плавучих імпортних терміналів (FSRU, плавучий блок зберігання та регазифікації), які компанія RWE зафрахтувала від імені та за дорученням уряду Німеччини. Вантаж відправлятиметься з острова Дас, що належить емірату Абу-Дабі, і прибуде до Німеччини наприкінці грудня. Обсяг поставки СПГ від ADNOC становить 137 тисяч кубічних метрів, і це буде перший зріджений газ, доступний для газового ринку Німеччини через імпортний термінал у Брунсбюттелі. «Це важлива віха в розвитку інфраструктури постачання СПГ у Німеччині та сприяє більш диверсифікованому постачанню газу», - зазначили в компанії.

Крім того, обидві компанії підписали меморандум про взаєморозуміння щодо багаторічних поставок зрідженого газу, згідно з яким скраплений газ має постачатися до Німеччини з 2023 року. Поставки газу від ADNOC можна імпортувати до Німеччини через плавучі або наземні регазифікаційні термінали після того, як вони запрацюють.

Меморандум про взаєморозуміння з Masdar передбачає спільне вивчення потенціалу морських вітрових електростанцій на ключових глобальних ринках. Обидві компанії вивчатимуть можливості в різних країнах.

Німеччина наразі швидкими темпами робить кроки в напрямку того, щоб повністю позбутися енергетичної залежності від росії. До війни рф проти України залежність ФРН від російського газу сягала 55%.