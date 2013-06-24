Розвиток співпраці та підтримку України в умовах російської збройної агресії обговорили під час зустрічі в Києві Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер і федеральний міністр праці та соціальних справ Німеччини Губертус Гайль. На зустрічі були присутні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Денис Шмигаль подякував федеральному уряду Німеччини за постійну підтримку нашої держави в усіх сферах та особисто міністрам за те, що вони приїхали на власні очі побачити ситуацію в Україні.

«Цінуємо внесок Німеччини в забезпечення єдності Євросоюзу в підтримці України та заходах протидії повномасштабній російській агресії. Хочу подякувати німецькій стороні за те, що за підсумками саміту Групи семи канцлер ФРН Олаф Шольц анонсував скликання міжнародної експертної конференції з питань відбудови України та створення відповідного плану відбудови в межах німецького головування в G7», — зазначив Прем’єр-міністр.

Глава уряду підкреслив, що Україна очікує на проведення такої конференції вже цієї осені в Німеччині. За його словами, Європейська комісія також висловила готовність долучитися до заходу.

Денис Шмигаль висловив вдячність Німеччині за надання Україні мільярда євро грантової фінансової допомоги.

«Це стало дуже суттєвою фінансовою опорою для виконання наших соціальних зобов’язань і стабілізації макрофінансової ситуації. Будемо вдячні за підтримку рішення щодо надання нашій державі макрофінансової допомоги в розмірі 8 мільярдів євро від Європейської комісії. Єдність Європейського Союзу вирішальна у перемозі України», — наголосив очільник уряду.

Сторони обговорили розвиток проєктів у соціальній сфері. Як підкреслив Прем’єр-міністр, Україна велику увагу приділяє цифровізації держави, а тому важливі проєкти реформування соціальної сфери бачить саме через цифрові інструменти, як, наприклад, створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Денис Шмигаль запросив Німеччину долучатися до реалізації таких проєктів.

Під час зустрічі було порушено питання визнання українських документів у застосунку «Дія», адже багато українців через війну покинули країну, маючи із собою лише електронні документи.

Федеральний міністр праці та соціальних справ Німеччини запевнив, що його держава піклується про громадян України, які вимушено перебувають на території ФРН, і надалі надаватиме їм всебічну підтримку. Губертус Гайль додав, що Німеччина сприятиме розвитку ринку праці в Україні.

Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер повідомила, що ФРН передала для ДСНС автомобілі й генератори, готова допомогти у розмінуванні українських територій та робитиме все від неї залежне, щоб допомогти Україні у війні.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»