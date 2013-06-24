Федеративна Республіка Німеччина підтримує надання Україні макрофінансової допомоги від Європейського Союзу та започаткування нової спеціальної програми з Міжнародним валютним фондом. Про це йшлося під час онлайн-розмови Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та федерального міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера. Під час розмови був присутній міністр фінансів України Сергій Марченко.

Глава українського уряду подякував Німеччині за вагому підтримку України, зокрема за 300 мільйонів кредитної і мільярд євро грантової допомоги, а також за підтримку надання Європейським Союзом першого траншу виняткової макрофінансової допомоги в розмірі 1 мільярд євро.

«Навесні Європейська комісія ухвалила рішення про надання 9 мільярдів євро макрофінансової підтримки. 1 мільярд євро ми вже отримали й очікуємо наступних 8 мільярдів. Сподіваємося на тверду підтримку цього рішення від партнерів, адже такі кошти для нас критично необхідні», — зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль повідомив, що минулого тижня Україна подала офіційну пропозицію Міжнародному валютному фонду щодо започаткування нової спеціальної програми МВФ.

Глава українського уряду переказав вдячність федеральному канцлерові Олафу Шольцу за ініціативу проведення в жовтні конференції країн G7 з питань відновлення України.

Крістіан Лінднер запевнив, що Німеччина сприятиме швидкому отриманню Україною наступних 8 мільярдів євро макрофінансової допомоги від ЄС та візьме на себе лідерство в цьому процесі. Німеччина, за його словами, підтримує розпочаті урядом України процедури з відтермінування виплати боргів й зусилля у напрямі започаткування спеціальної програми з МВФ, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.