Візит в Україну федерального міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок — продовження дипломатичних зустрічей і переговорів у різних форматах, присвячених безпековим питанням навколо України зокрема та в Європі загалом.

Німеччина, з одного боку, допомагає Україні в багатьох галузях, пов’язаних з військом. Зокрема, бере на лікування поранених у боях українських військових, допомагає у спорудженні лікарні для військових, постачає медичні матеріали тощо. Але з іншого, — щодо постачання нашій країні озброєння ФРН своєї позиції не змінила. Хоч діалог, як запевнив очільник української дипломатії Дмитро Кулеба, триває.

Перша запланована візитом зустріч міністра відбулася із представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка діє з 2014 року та цілодобово спостерігає за ситуацією на Донбасі, спричиненою російською воєнною агресією проти України.

І в разі нападу Росії на Україну Німеччина з партнерами вживатиме відповідних заходів щодо «Північного потоку-2», повідомляє Укрінформ. «Кожна нова агресія матиме велику ціну. Ми готові провести серйозний діалог з Росією, оскільки дипломатія — це єдиний придатний шлях, щоб розрядити напружену ситуацію, — сказала вона на спільному із главою МЗС України Дмитром Кулебою брифінгу. — І жодна країна не має права вказувати іншій, у якому напрямі їй розвиватися, які підтримувати відносини і які союзи укладати».

В енерго-політичних питаннях ФРН діє згідно з європейським законодавством, і газогін не повністю йому відповідає. Тож процес сертифікації призупинено.

Німеччина готова стати співлідером одного з напрямів роботи «Кримської платформи», яка стосуватиметься зміцнення політики невизнання спроби анексії Криму Росією. «Це підтвердження справді лідерського підходу німецької дипломатії», — сказав Дмитро Кулеба.

А перед візитом в Україну та РФ Анналена Бербок заявила: «Ми готові до серйозного діалогу про взаємні домовленості та кроки, які принесуть більше безпеки всім у Європі, зокрема Росії. Але ми не можемо і не збираємося йти на компроміс щодо фундаментальних принципів Гельсінського заключного акта, який рятував Європу від кошмару великої війни протягом останніх 50 років. Серед них територіальна недоторканність, вільний вибір союзів і відмова від загрози насильства як політичного інструменту. І ми сповнені рішучості реагувати, якщо замість цього Росія обере шлях ескалації».

У Києві Бербок дала зрозуміти, що Європа, Німеччина не ведуть перемовин про Україну за спиною України.

Обговорено шляхи до відновлення нормандського формату, ініціативи сталої модернізації української енергетики, розвитку ринку зеленого водню та пропозиції підтримки кіберзахисту.