Міністр енергетики України Герман Галущенко провів онлайн-зустріч з державними секретарями Федерального міністерства економіки і захисту клімату Німеччини Францискою Брантнер і Стефаном Венцелем та керівниками провідних німецьких енергетичних компаній. У зустрічі також взяли участь заступник Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков та керівник НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. Про це повідомляє Урядовий портал.

Герман Галущенко наголосив, що внаслідок масштабних ракетних обстрілів з боку росії постраждало близько 50% всієї енергетичної інфраструктури України. Тому зараз енергетичні компанії мають критичну потребу в обладнанні та матеріалах для ремонтів енергетичних об’єктів та відновлення сталого енергопостачання споживачам.

«Нам потрібно обладнання для термінових ремонтів, а також необхідно створити критичний резерв, адже атаки будуть продовжуватись. Пріоритетно ми потребуємо високовольтного обладнання. Йдеться не лише про гуманітарну допомогу. Ми готові купувати обладнання і робити все, аби доставити його настільки швидко, наскільки це можливо. Ми дуже цінуємо підтримку наших німецьких партнерів у рамках Українсько-німецького енергетичного партнерства. Але зараз нам вкрай необхідне посилення цих зусиль, адже від цього залежить робота нашої енергетичної системи впродовж зими під час низьких температур», - наголосив Герман Галущенко.

Німецька сторона запевнила українську у цілковитій підтримці України. Представники енергетичних компаній наголосили, що докладуть максимальних зусиль для посилення та пришвидшення допомоги українському енергетичному сектору.

Участь у зустрічі взяли представники компаній TransnetBW GmbH, TenneTTSO GmbH, AmprionGmbH, 50Hertz Transmission GmbH, ABB, RWE Generation SE, Siemens Energy, Exide Technologies, Tyco Electronics Raychem GmbH, Tridelta Meidensha GmbH, Посольства Німеччини в Україні, Федерального міністерства з економіки та захисту клімату Німеччини, Секретаріату Німецько-Українського енергетичного партнерства, GIZ та інші.