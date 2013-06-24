Німецький Бундестаг схвалив у четвер надання Україні важкого озброєння.

За це проголосували 586 із 693 присутніх депутатів із правлячої коаліції та опозиційного блоку консерваторів, 100 були проти, семеро утрималися, передає кореспондент Укрінформу.

Голосуванню передували майже 70-хвилинні дебати за поданням двох політичних сил, під час яких представники партій урядової коаліції (Соціал-демократичної, Вільної демократичної і «Зелених») і опозиційного блоку ХДС/ХСС висловилася за повну підтримку України, в тому числі шляхом надання важких озброєнь.

Як заявила представниця «Зелених» Агнешка Бруггер, путіна не зупиняють ні санкції, ні суворе засудження, єдине, що його стримує, – це рішучий супротив українців і українські війська, а їм потрібна зброя.

Вона підкреслила, що військова перемога путіна не означатиме звільнення людей і встановлення миру, зовсім навпаки, будуть лише подальші злочини в Україні та на континенті. Тому Німеччина та партнери підтримують Україну зброєю та всім необхідним, включно з наданням політичної перспективи в ЄС, підкреслила Бруггер.

Представник фракції ХДС/ХСС Йоганн Давід Вадефуль підкреслив: «Ми повинні не дозволити путіну продовжувати цю війну. Ми маємо стратегічну ціль: ми хочемо зупинити путіна. Ми не хочемо бачити, як коїться геноцид, як рушиться світовий мирний порядок».

Соціал-демократ Ларс Клінгбайл, своєю чергою, констатував, що «путін увійде в історію як воєнний злочинець, і треба зробити все, щоб він був притягнутий до відповідальності». Він зауважив, що Захід ніколи не був таким згуртованим, як зараз, і це, а також рішення ФРН надати Україні важкі озброєння має стати сильним сигналом путіну й Україні, що «німці стоять на правильному боці історії».

Про необхідність притягнути путіна та його поплічників до відповідальності говорив і ліберал Крістіан Дюрр. «Ми не маємо права звикнути до картин з України, де путін веде загарбницьку війну. путін має знати: весь світ бачить ці злочини», – заявив політик. За його словами, в безпекових інтересах ФРН – не допустити, щоб путін виграв цю війну. Отже, правильним і необхідним кроком є рішення надати важкі озброєння Україні, на яку російська армія напала з п'ятикратною перевагою у техніці та трикратною у людській силі. «Очевидно, що йдеться про захоплення земель», – переконаний депутат. Він також заявив, що Німеччина «має припинити всі економічні відносини з путінською росією».

«Ніколи ніхто більше не повинен застосовувати принцип найсильнішого», — заявила депутат від Вільної демократичної партії, голова Комітету з безпеки Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн. «Україна волає до Німеччини про допомогу. Це може комусь діяти на нерви, але Німеччина має бути разом з Україною та підтримати її», – заявила вона.

Представник СДПН Джо Вайнгартен згоден, що зброя допоможе Україні захиститися, але шлях до миру, на його думку, має проходити в напрямку пошуку дипломатичного рішення. «Зрозуміло одне: росія не має виграти цю війну… Але дискусія має вестися не про те, щоб повністю розбити росію з військової точки зору в Україні та змусити її капітулювати, це – стратегія з високим ступенем ризику», – вважає він. Есдек бачить вихід у мирних переговорах разом з ООН та укладенні договору за умови збереження суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Для цього, за його словами, Німеччина має стати одним з гарантів безпеки України.

Проти надання Україні важких озброєнь виступили крайні політсили – права «Альтернатива для Німеччини» та Ліва партія. Їхні представники наполягали на тому, що це лише загострить ситуацію.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак привітав рішення німецького Бундестагу щодо постачання важкого озброєння Україні.

«Німецький Бундестаг переважною більшістю проголосував за постачання важкого озброєння Україні. Такі результати можна лише вітати», – зазначив він у Телеграмі.

Керівник ОП наголосив, що надання Україні більше зброї дорівнює перемозі демократії над російським злом.

Як повідомлялося, 26 квітня під час зустрічі представників близько 40 країн під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна на авіабазі «Рамштайн» Німеччина оголосила про наміри розпочати надання Україні важких озброєнь.

Від самого початку війни ФРН передала Україні деяке озброєння, але майже два місяці не наважувалася надати важке озброєння, через що уряд критикували навіть у лавах провладної коаліції. Канцлер Олаф Шольц проводив обережну політику через побоювання, що більш активна участь ФРН може призвести до того, що москва стане вважати Німеччину стороною війни, чого в Берліні хочуть уникнути, так само як і перекидання війни за межі території України.