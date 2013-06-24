Американські срібні інвестиційні монети номіналами 1 долар 2022 року випуску увічнюють мужній опір українських захисників російським окупантам та прагнення українців захистити свою незалежність і суверенітет, повідомили «Урядовий кур’єр» у музеї грошей Національного банку України.

На реверсах обох пам’ят­них монет зображено жінку як втілення Свободи, за яку Україна бореться, воюючи з російськими загарбниками. Дизайн створили за мотивами ескізу художника і медальєра Адольфа Олександра Вайнмана «Свобода, що йде».

На першій монеті навколо жінки у квітковому вінку майорить український прапор, а на другій — Свобода, одягнена у кольори українського стяга, з букетом соняхів крокує соняшниковим полем.

Розшифрувати цей символізм дуже просто: соняшник здавна вважається виразником нашої любові до Батьківщини. Коли сонце сідає за небокрай, сонях сумно опускає голівку — так і людина на чужині сумує за рідною землею. Як соняшник повертається за сонцем, так і людина думками та справами завжди пов’язана з Батьківщиною. Як сонце для соняшника — єдиний і незамінний орієнтир, так і для людини Вітчизна — найбільша цінність.

Суцвіття соняха стали також символом скорботи за загиблими на Донбасі українськими героями і символічним втіленням Дня пам’яті захисників України, який щорічно відзначаємо 29 серпня.

На аверсі обох монет зображено культового американського орла в польоті.

Його дизайн торік оновила художниця Емілі Дамстра. На лицьовій стороні однієї з монет орла зобразили у барвах української символіки.