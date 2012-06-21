«Поважай, шануй старість», — не раз доводилося чути кожному з нас. Але чи завжди так чинимо? Часом, коли подивишся, як поводяться у транспорті, в чергах зі старими людьми, стає соромно за українців. У Шполянському районі на Черкащині вирішили докорінно змінити ставлення до ветеранів. Керівники райдержадміністрації та районної ради почали із себе. Насамперед узяли на облік усіх літніх людей, вивчають їхні потреби й запити. І допомагають чим можуть.
Як розповіли в районній раді, у Шполянському районі проживає 369 людей, яким виповнилося 90 і більше років. Уже традиційно протягом чотирьох років керівництво району особисто вітає довгожителів з днем народження. Ось і в лютому нинішнього року вітання, квіти, подарунки та грошову допомогу одержали 15 довгожителів району.
Непрості випробування випали на долю Ганни Тарасівни Курінної із села Топильна. А цими днями жінка відзначила свій 90-й день народження. Побачивши на порозі дому заступника голови Шполянської райдержадміністрації Ольгу Шпицю та голову районної ветеранської організації Володимира Пустовіта з квітами, була радісно здивована. А почувши слова вітання, й сама поділилася пережитим, розповіла про родинні проблеми. Діти і внуки ювілярки, сусіди, які приєдналися до вітань, також з великою повагою відгукувалися про ветерана.
Зінаїда Трохимівна Гунько із Лозуватки, яка недавно теж відзначила 90-річчя, усе життя невтомно працювала. Від імені керівників району з днем народження її привітали гості зі Шполи, які подякували їй за трудові здобутки, за добрий приклад для всіх односельців.
Для кожного ветерана слово поваги і вдячності життєво важливе, як і увага до його проблем, переконані представники місцевої влади.