НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) на підтримку дій Уряду з відновлення економіки знімає майже всі обмеження на здійснення операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках, які були введені 24.02.2022 у зв’язку зі збройним нападом росії на Україну та введенням воєнного стану. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Крок по розблокуванню ринків капіталу та товарних ринків є своєчасним та виваженим, адже учасники ринків підтвердили готовність до розбудови фінансового сектору. Ще до повномасштабної війни ми визначили оновлення фондового ринку однією з першочергових ініціатив Уряду. Після нашої перемоги саме розвиток ринків капіталу та товарних ринків може стати одним з драйверів відновлення економіки та України в цілому», — сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Протягом п’яти місяців війни ринки капіталу та товарні ринки працювали в ручному режимі. Регулятор уважно відстежував та аналізував результати кожної дозволеної операції. За мирного життя — це нонсенс, але війна продиктувала свої умови. Завдяки індивідуальному підходу та поміркованій позиції ми змогли побороти панічні настрої, зберегти активи та не допустити дефолти по низці цінних паперів», — зазначив Голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

Очільник Комісії додав, що варто пам’ятати — війна триває і діяльність на ринках капіталу має здійснюватися максимально виважено.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року з 11:00 години НКЦПФР ввела обмеження на здійснення операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Це було зроблено для того, щоб протистояти панічним діям, які могли б обвалити ринки та позбавити можливості їхньої повноцінної роботи в майбутньому, зберегти дані та права власності. Згодом «заморожування» ринків дозволило знайти активи, пов’язані з агресорами — російською федерацією та республікою білорусь, та обмежити можливості таких компаній вести бізнес в Україні.

За період дії воєнного стану НКЦПФР допустила на ринки 20 випусків державних облігацій (станом на 01.08.22) для залучення коштів в бюджет і підтримки економіки. Водночас протягом цього періоду регулятор спрямовував свої дії на полегшення діяльності професійних учасників та їх підтримку. Зокрема, було спрощено процедуру ідентифікації осіб при купівлі держоблігацій та процедуру їх придбання для нерезидентів. Разом з НБУ уніфікував підходи щодо обліку цінних паперів резидентів та нерезидентів на агрегованих рахунках депозитарних установ. Також Комісія продовжила строки дії сертифікатів профучасників, перенесла терміни виконання нормативних вимог, дозволила проводити загальні збори дистанційно та перейшла на електронний документообіг. Рішення набирає чинності з 08 серпня 2022 року.