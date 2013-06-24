Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення, яке покликане забезпечити під час війни повноцінну діяльність органів управління недержавних пенсійних фондів (рад НПФ). Про це повідомляє Урядовий портал.

За результатами консультацій з ринком, регулятор вирішив наділити ради НПФ усією повнотою повноважень, передбачених Законом «Про недержавне пенсійне забезпечення». Даний крок допоможе нівелювати ризики повного або часткового руйнування системи корпоративного управління пенсійними фондами через позбавлення необхідного функціоналу ради фонду в умовах війни.

Відповідно до рішення Комісії №1500 від 28.12.2022 року вносяться зміни до попереднього документа — рішення №706 від 22.06.2022 року. Передбачено, що у разі закінчення строку дії повноважень члена ради НПФ до початку або у період дії воєнного стану, його повноваження продовжуються на період дії воєнного стану та до 90 днів після його завершення в повному обсязі.

Крім того, оскільки нові технології дозволяють проводити збори засновників пенсійних фондів дистанційно, Комісія прибирає застереження щодо «обґрунтованої неможливості» проведення таких зборів.