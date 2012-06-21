Побоювання з приводу швидкого настання світової економічної кризи поки можна вважати безпідставними, заявив американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки 2001 року Джозеф Стігліц.
Стігліц сказав, що поки не бачить передумов того, що на світову економіку насувається криза. Він, як і багато інших економістів, підкреслює тільки уповільнення кількох світових економік.
«Наприклад, у США економічне зростання становить 1,9%. Уповільнення простежується і в китайській економіці, але навіть при ньому 5-7% зростання ВВП на рік, які показує Китай, це набагато краще, ніж нуль», – підкреслює Стігліц .
На думку економіста, на стані світової економіки сильно позначається торговельна війна між США і Китаєм. Її найголовніша небезпека полягає в тому, що вона сильно підвищує градус невизначеності, каже Стігліц. «Цілком можливо, що одна зі сторін може зробити в торговельній війні дії, які приведуть до набагато більш серйозних наслідків для світової економіки, ніж ми спостерігаємо зараз. Але думаю, більш імовірно, що поки статус-кво в торговельній війні збережеться, і вона продовжить впливати на показники світової економіки швидше побічно», – зазначає економіст.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»