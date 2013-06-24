Норвегія до кінця цього року і впродовж наступного надасть Україні пакет допомоги на суму 1 мільярд євро.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на спільному з Президентом Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я прибув сьогодні до Києва на п'ятий місяць після початку війни, щоб заявити про підтримку НорвегієюУкраїни та її населення. Ми обіцяємо надати підтримку в розмірі 1 мільярда євро на період до кінця цього року і 2023 року для допомоги людям, які цього потребують, і на підтримку заходів відновлення України і підтримку України», - сказав Стьоре.

Він додав, що ця війна є порушенням міжнародного права і основних принципів, закладених у ньому.

«Ви маєте абсолютне право захищати себе, а ми маємо право допомагати вам захищати себе, і ми цим правом скористаємося», - запевнив прем'єр-міністр Норвегії.

Як повідомлялося, 29 червня уряд Норвегії ухвалив рішення про передачу Україні, за допомогою Великої Британії, трьох реактивних систем залпового вогню М270 MLRS та п’яти тисяч 155 мм снарядів.